Panathinaikos - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 24. haftasında kendi evinde Olimpia Milano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:31
Panathinaikos - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Mario Fioretti'nin ekibi İtalyan Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 90-75 mağlup olmuştu.

Olimpia Milano ise kendi evinde ağırladığı Barcelona'yı 74-70 mağlup etmişti.


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