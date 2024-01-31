Panathinaikos - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 24. haftasında kendi evinde Olimpia Milano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
EuroLeague'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Mario Fioretti'nin ekibi İtalyan Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 90-75 mağlup olmuştu.
Olimpia Milano ise kendi evinde ağırladığı Barcelona'yı 74-70 mağlup etmişti.
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