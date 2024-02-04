Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Dev maç TSİ 22:00'de başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Carlos Carvalhal'in ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta PAOK deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Olympiakos ise kendi sahasında ağırladığı Giannina'yı 3-1 mağlup etmişti.
fatih terim haberleri Panathinaikos haberleri Olympiakos haberleri yunanistan süper ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Aday olduğu ilde meydan okudu
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- Irak'tan acı haber!
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- Özgür Özel'den yanıt!
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- 'Milletimiz ittifak istemiyor'
- Eskişehir'de AKP karıştı!