Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Dev maç TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:18
Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Carlos Carvalhal'in ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta PAOK deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Olympiakos ise kendi sahasında ağırladığı Giannina'yı 3-1 mağlup etmişti.


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