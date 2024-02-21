Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:38
Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Cristiano Bacci'nin ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

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PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı PAOK'u 1-0 mağlup etmişti.


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