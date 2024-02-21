Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Yunanistan Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Cristiano Bacci'nin ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı PAOK'u 1-0 mağlup etmişti.
fatih terim haberleri Panathinaikos haberleri PAOK haberleri Yunanistan Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- Şahan Gökbakar'dan, Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
- CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi!
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- İstanbul Üniversitesi ayakta!
- CHP'den aday gösterilmedi: Seçime bağımsız girecek!
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt