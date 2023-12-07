Panathinaikos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde İspanyol ekip Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Chus Mateo'nun ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı son maçta Anadolu Efes deplasmanından 71-68 mağlup ayrılmıştı.
Real Madrid ise deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'u 77-71 mağlup etmişti.
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