Panathinaikos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde İspanyol ekip Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:22
Panathinaikos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Chus Mateo'nun ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı son maçta Anadolu Efes deplasmanından 71-68 mağlup ayrılmıştı.

Real Madrid ise deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'u 77-71 mağlup etmişti.


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