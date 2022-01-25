Panathinaikos-Zalgiris maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Basketbol THY Euroleague'de 26 Ocak'ta oynanması gereken Panathinaikos-Zalgiris karşılaşması, Yunanistan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin Atina'da devam eden elverişsiz hava koşulları sebebiyle aldığı acil önlemler yüzünden Panathinaikos ile Zalgiris arasındaki 18. hafta maçının 25 Ocak'ta oynanamayacağı belirtildi.
Müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Bu kararla Panathinaikos-Zalgiris mücadelesi, ikinci kez ertelenmiş oldu. Daha önce 30 Aralık'ta yapılması planlanan karşılaşma, Panathinaikos'taki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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