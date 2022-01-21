THY Euroleague'de Anadolu Efes'ten son saniye galibiyeti

21 Ocak 2022 Cuma, 22:55

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan dev maçta, Anadolu Efes, Yunan ekibi karşısında son saniyede galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla, Anadolu Efes, ligdeki 10. galibiyetini alırken, Yunan ekibi 15. kez mağlup oldu.

SON ÇEYREK NEFESLERİ KESTİ

Son çeyreğe daha iyi başlayan Panathinaikos, 32. dakikada eşitliği sağlarken (69-69) 34. dakikada öne geçti: 74-73. İki takım da uzun süre karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala Micic ile eşitliği tekrar sağladı: 76-76. Konuk ekip bitime 1 dakika 10 saniye kala 80-78 öne geçti. Dunston, 50 saniye kala kendisine yapılan faul sonrası kullandığı iki serbest atışın birinden yararlanırken farkı 1'e indirdi: 80-79. White'ın kullandığı serbest atış sonrasında konuk ekip bitime 14 saniye kala skoru 81-79'a getirdi. Anadolu Efes, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te galibiyetin mimarlarından, THY Euroleague'de geçen sezonun en değerli oyuncusu Vasilije Micic, kaydettiği 20 sayı ile en skorer isim olurken galibiyeti getiren üçlüğün sahibi Moerman attığı 15 sayı ile takımına katkıda bulundu.

ATAMAN OYUNU BEĞENMEDİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirtti.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam bütün şutları kaçırdık ve Moerman'ın son saniyede attığı sayıyla kazandık. Bu her zaman böyle olmaz. İyi oynamadık ve hiç mutlu değilim" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar haricinde bu akşam herkes mutsuz" diyen Ataman, "Kötü oyundan dolayı ben mutsuzum, takımım mutsuz, yenildiği için Panathinaikos mutsuz. Sadece kazandığımız için taraftar mutlu" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARIM KARAKTER GÖSTERDİ"

Panathinaikos Başantrenörü Dimitrios Priftis ise son saniyede gelen mağlubiyetin acı verici olduğunu söyledi.

Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu" şeklinde konuştu.