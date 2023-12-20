PAOK - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. hafta maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:40
PAOK - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PAOK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

PAOK Sports Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

PAOK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Grubundaki son maçta Portekiz'in Benfica ekibini 87-63 yenen sarı-kırmızılılar, 3. sırada bulunuyor. PAOK ise elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip 88-77 kazanmıştı.

Galatasaray Ekmas'ın, 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.


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