PAOK - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. hafta maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
PAOK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
PAOK Sports Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
PAOK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Grubundaki son maçta Portekiz'in Benfica ekibini 87-63 yenen sarı-kırmızılılar, 3. sırada bulunuyor. PAOK ise elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip 88-77 kazanmıştı.
Galatasaray Ekmas'ın, 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.
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