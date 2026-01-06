Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray, orta saha transferinde gözünü Villareal forması giyen Pape Gueye'ye dikti. Peki, Pape Gueye kimdir? Pape Gueye kaç yaşında, nereli? Galatasaray Pape Gueye'yi mi transfer ediyor?

PAPE GUEYE KİMDİR?

Pape Alassane Gueye 24 Ocak 1999 tarihinde dünyaya geldi. La Liga kulübü Villarreal'de defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Fransa'da doğmuştur ve Senegal milli takımında forma giymektedir.

PAPE GUEYE'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Gueye, 5 Mayıs 2017'de Chamois Niortais ile oynanan ve 0-0 berabere biten Ligue 2 maçında Le Havre formasıyla profesyonel ilk maçına çıktı.

29 Nisan 2020'de, Gueye'nin Le Havre ile olan sözleşmesinin 1 Temmuz 2020'de sona ermesiyle Premier Lig takımı Watford'a katılmayı kabul ettiği ortaya çıktı. Kulüp tarafından yapılan tanıtım materyallerine ve basın açıklamasına göre Gueye, Watford ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulübün formasını giydi. Yirmi dört saat sonra Watford, Gueye'nin Ligue 1 kulübü Marsilya'ya transferi için anlaşmaya vardı ve bu anlaşma Watford için bir satış payı maddesi içeriyordu.

1 Temmuz 2020'de Gueye, Ligue 1 takımı Marsilya ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve bunun için 3 milyon euro tutarında bir ücret ödendiği bildirildi. 30 Ocak 2023'te Gueye, sezonun geri kalanında La Liga kulübü Sevilla'ya kiralandı.

5 Temmuz 2024'te Gueye, La Liga kulübü Villarreal'e dört yıllık bir sözleşme karşılığında bedelsiz transfer oldu.