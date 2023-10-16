Papu Gomez'den Suudi Arabistan itirafı: 'Çölün ortasına...'
Bedelsiz olarak Monza'ya imza atan Papu Gomez, Suudi Arabistan'a neden transfer olmadığını açıkladı.
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Monza'ya imza atan Papu Gomez, transfer itirafında bulundu.
Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, "Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ancak ailemi düşünerek Serie A'ya dönüp Monza'ya gitmeye karar verdim" dedi.
"AİLEMİ ÇÖLÜN ORTASINA GÖTÜRMEK İSTEMEDİM"
Arabistan'a gitmeme nedenini de açıklayan Gomez, "Çocuklarımı ve ailemi çölün ortasına götürmek istemedim. İtalya doğru karardı. Bu yüzden gelen teklifi reddedip İtalya'ya dönmeye karar verdim" şeklinde konuştu.
Papu Gomez, Monza formasıyla bu sezon 2 karşılaşmaya çıkarken gol katkısı yapamadı.
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