TFF'den Suudi Arabistan'ın adaylığına destek!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için adaylığını açıklayan Suudi Arabistan'a destek verileceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğine aday olan Suudi Arabistan'a destek verileceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz.
Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur.
Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır.
TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır."
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