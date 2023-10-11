Suudi Arabistan'da oynanacağı iddia edilmişti: TFF'den Süper Kupa yanıtı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:25

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesinin gündeme gelmesi hakkında açıklama yapan Büyükekşi, "Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız. Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin" açıklamasını yaptı.

"TFF'NİN BİR ÇAĞRISI OLDU"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu Süper Kupa ile ilgili TFF'nin bir çağrısı oldu. Bunu yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla değerlendiriyor. Getirisi, götürüsü, finansal yapısı hakkında istişaremiz sürüyor. Bir neticeye varılınca daha doyurucu bilgi veririz."