Paradans için gurur günü: İzmir’in enleri ödülleri TDSF’ye çifte onur yaşattı

Törende, TDSF Teknik Kurul Başkanı ve Milli ParaDans sporcusu Osman Ertöz, spor kategorisinde “Yılın Paradans Sporcusu” ödülüne layık görüldü. Büyük onur taşıyan bu ödül, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak tarafından takdim edilerek törene damgasını vurdu.

Bu özel an, hem federasyon hem de ParaDans ailesi adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Ödül alan isimlerden biri de TDSF ParaDans Organizasyon Kurulu Üyesi, ParaDans Antrenörü ve hakem Yeşim Şahin Eryiğit oldu. ParaDans alanındaki özverili çalışmaları, sporculara verdiği destek ve yıllardır sürdürdüğü eğitim gönüllülüğü nedeniyle takdim edilen bu ödül, Eryiğit’i “İzmir’in Enleri”arasında öne çıkan bir isim haline getirdi.

TDSF’nin iki önemli isminin aynı gece ödüllendirilmesi, ülkemizde gelişmekte olan ParaDans branşı için moral ve motivasyonun ötesinde sembolik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Hem teknik alandaki liderliği hem de sahadaki başarılı performansıyla öne çıkan Osman Ertöz, aldığı ödülle ParaDans camiasının yükselişini görünür kılarken; Yeşim Şahin Eryiğit’in başarısı, engelli bireylerin spora kazandırılması yönündeki çalışmaların önemini bir kez daha hatırlattı.

“İzmir’in Enleri” Ödül Töreni, ParaDans adına “çifte gurur” niteliği taşıyarak, branşın ülke genelinde artan değerini bir kez daha kanıtladı. ‎