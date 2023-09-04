Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:50

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:50

Olimpiyat Elemeleri için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından olimpiyat hazırlıkları gündeme geldi. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ne zaman yapılacak? Paris 2024 Olimpiyat maçları ne zaman? Kadınlar Voleybol takımı olimpiyat elemeleri ne zaman?

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda yer aldı. Filenin Sultanları, grup aşamasında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI ELEME GRUPLARI

A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna

B Grubu: Japonya, Brezilya, Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya

2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL ELEME MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç takvimi henüz netleşmezken eleme maçları 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacağı biliniyor.