Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:24

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:24

Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için tasarladığı Doodle'ı ana sayfasına taşıyarak kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Paralimpik Oyunları nedir? İşte, ayrıntılar...

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, 28 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.00'de gerçekleşecek. İlk müsabakalar ise 29 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu, Paris 2024'te madalya kazanmak için mücadele edecek. Organizasyonda, 22 farklı branşta düzenlenecek yarışmalarda toplam 542 madalya dağıtılacak. Sporcular, okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbolu, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbolu, eskrim, ragbi ve tekerlekli sandalye tenisi gibi branşlarda başarı arayacak.

PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?

Paralimpik Oyunları, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından düzenlenen ve engelli sporcuların katıldığı uluslararası çok sporlu bir etkinliktir. Oyunlar, hem yaz hem de kış olmak üzere iki ayrı dönemde düzenlenir ve her dört yılda bir Olimpiyat Oyunları ile aynı yıl ve şehirde gerçekleştirilir. Paralimpik Oyunları, fiziksel engelleri olan sporcuların yeteneklerini ve azimlerini sergileme fırsatı sunar.

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİNDE TÜRK BAYRAĞINI TAŞIYACAK İSİMLER KİMLER OLDU?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Sevilay ve Mahmut'un, yarın Concorde Meydanı'ndaki açılış töreninde kafilenin en önünde bayrak taşıyıcılar olarak yer alacağını duyurdu.

Milli sporcular Sevilay ve Mahmut'un Tokyo 2020'de tarihi başarılar elde ettiğine dikkati çeken bakan Bak, "Yeni heyecan ve umutlarla Paris'teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.