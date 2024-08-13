Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle gözler paralimpik sporculara çevrildi. Peki, Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:42
Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye'den kaç sporcu katılacak?
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Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım bekleniyor. Türkiye Paralimpik Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 isimle rekor sayıda katılım gösterecek. Peki, Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle gözler paralimpik sporculara çevrildi. Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek oyunlara Türkiye, 15 farklı branşta 94 isimle katılacak. Türkiye, Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, badminton ve yüzmede temsil edilecek.

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARINA TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotayı 7 artırdı. Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti. Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek. 


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