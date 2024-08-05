Paris 2024'te 100 metre finalinde tarihi son: Saniyenin binde beşi farkla...

Yayınlanma: 05.08.2024 - 00:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 00:00

2024 Paris Olimpiyat Oyunları erkekler 100 metre finali tarihi bir sona sahne oldu.

Amerikalı sprinter Noah Lyles, 9.784 ile altın madalyanın sahibi oldu. Jamaikalı Kishane Thompson ise 9.789 derece yaptı ve saniyenin binde 5 farkla gümüş madalya ile yetindi.

Noah Lyles

SON ŞAMPİYON PODYUM GÖREMEDİ

Bronz madalya ise 9.81 koşan bir diğer ABD'li sprinter Fred Kerley'in oldu.

Son olimpiyat şampiyonu İtalyan Marcell Jakobs ise 9.85 ile beşinci sırayı aldı.