Paris 2024'te 100 metre finalinde tarihi son: Saniyenin binde beşi farkla...
ABD'li sprinter Noah Lyles, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 100 metre finalinde altın madalyanın sahibi oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları erkekler 100 metre finali tarihi bir sona sahne oldu.
Amerikalı sprinter Noah Lyles, 9.784 ile altın madalyanın sahibi oldu. Jamaikalı Kishane Thompson ise 9.789 derece yaptı ve saniyenin binde 5 farkla gümüş madalya ile yetindi.
Noah Lyles
SON ŞAMPİYON PODYUM GÖREMEDİ
Bronz madalya ise 9.81 koşan bir diğer ABD'li sprinter Fred Kerley'in oldu.
Son olimpiyat şampiyonu İtalyan Marcell Jakobs ise 9.85 ile beşinci sırayı aldı.
Noah Lyles haberleri Kishane Thompson haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri
Spor Haberleri
- 100 metre finalinde tarihi son!
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Paris 2024'te koli basili skandalı!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Hollanda Süper Kupası sahibini buldu!
- Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!
- Milli atlet olimpiyat 10'uncusu oldu!
- Trabzonspor'un eski başkanı yaşamını yitirdi
- İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Namuslu bir şekilde yazın'
- Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- Ustasından reyhan şerbeti tarifi
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- ‘Kazılar durduruldu demek bize hakaret’
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'