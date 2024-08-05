Paris 2024'te hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbol branşında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:06
Paris 2024'te hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda hentbol erkeklerde grup maçları tamamlandı.

Bu kategoride çeyrek final eşleşmeleri ve Pierre Mauroy'de 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçların programı şöyle:

10.30 İspanya-Mısır

14.30 Almanya-Fransa

18.30 Danimarka-İsveç

22.30 Norveç-Slovenya


hentbol haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024'te 100 metre finalinde tarihi son: Saniyenin binde beşi farkla...

Paris 2024'te 100 metre finalinde tarihi son: Saniyenin binde beşi farkla...
Paris 2024'te koli basili skandalı: Belçikalı sporcu yarışmadan çekildi!

Paris 2024'te koli basili skandalı: Belçikalı sporcu yarışmadan çekildi!
12 yıl sonra bir ilki başarmıştı: Buse Savaşkan Paris 2024'te 10'uncu oldu!

12 yıl sonra bir ilki başarmıştı: Buse Savaşkan Paris 2024'te 10'uncu oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler