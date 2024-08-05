Paris 2024'te hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbol branşında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda hentbol erkeklerde grup maçları tamamlandı.
Bu kategoride çeyrek final eşleşmeleri ve Pierre Mauroy'de 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçların programı şöyle:
10.30 İspanya-Mısır
14.30 Almanya-Fransa
18.30 Danimarka-İsveç
22.30 Norveç-Slovenya
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