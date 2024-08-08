Hakan Reçber Paris 2024'te çeyrek finalde: Rakibi belli oldu!
Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 68 kilo branşının son 16 turunda karşılaştığı Burkina Fasolu Ibrahim Maiga'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.
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