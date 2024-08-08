Paris 2024'te sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!
Nina Kennedy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sırıkla atlamada altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.
Nina Kennedy haberleri Sırıkla atlama haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri
Spor Haberleri
- Faslı atlet üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu!
- 400 metrede altın madalya ABD'nin oldu!
- Rekoru kırdı: Altını Yusuf Dikeç sevinci ile kutladı!
- Sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!
- Milli atlet, Paris 2024'te finali kaçırdı!
- Esra Yıldız Kahraman kimdir?
- Satrançta skandal: Cıva dökerek rakibini zehirledi!
- Lin Yu-Ting kimdir?
- Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya!
- Başakşehir, Iberia deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- İki isim öne çıktı
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Türkiye buna layık değil!
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’