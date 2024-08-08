Paris 2024'te sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!

Nina Kennedy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sırıkla atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:44
Paris 2024'te sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.


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