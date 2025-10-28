Paris Basket - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Fransız ekibi Paris Basket'in konuğu olacak.
PARİS BASKET - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
PARİS BASKET - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.
EuroLeague'e Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.