Paris Basket - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

28.10.2025 10:07:00
Cumhuriyet Spor
Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında deplasmanda Paris Basket ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Fransız ekibi Paris Basket'in konuğu olacak.

PARİS BASKET - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

PARİS BASKET - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.

EuroLeague'e Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.

