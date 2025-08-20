Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paris FC'den kaleye Kevin Trapp hamlesi!

20.08.2025 15:49:00
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris FC, 35 yaşındaki Alman kaleci Kevin Trapp'i renklerine bağladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC, Alman kaleci Kevin Trapp'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trapp, Eintracht Frankfurt ile 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

