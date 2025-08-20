Paris FC'den kaleye Kevin Trapp hamlesi!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC, Alman kaleci Kevin Trapp'i transfer etti.
Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trapp, Eintracht Frankfurt ile 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
