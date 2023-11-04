Paris Saint-Germain, Montpellier'i rahat geçti!

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Paris Saint-Germain evinde konuk ettiği Montpellier'i 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:24
Paris Saint-Germain, Montpellier'i rahat geçti!
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Fransa Ligue 1,11. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Montpellier'i 3-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kang-ın Lee, 58. dakikada Zaire Emery ve 66. dakikada Vitinha kaydetti.

Paris Saint-Germain aldığı bu galibiyetle beraber puanını 24'e yükseltirkeni Montpellier ise 11 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Reims'e konuk olurken, Montpellier ise sahasında Nice'yi ağırlayacak.


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