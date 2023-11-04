Paris Saint-Germain, Montpellier'i rahat geçti!
Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Paris Saint-Germain evinde konuk ettiği Montpellier'i 3-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1,11. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Montpellier'i 3-0 mağlup etti.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kang-ın Lee, 58. dakikada Zaire Emery ve 66. dakikada Vitinha kaydetti.
Paris Saint-Germain aldığı bu galibiyetle beraber puanını 24'e yükseltirkeni Montpellier ise 11 puanda kaldı.
Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Reims'e konuk olurken, Montpellier ise sahasında Nice'yi ağırlayacak.
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