Paris Saint Germain yeni kalecisini resmen duyurdu!

9.08.2025 21:54:00
Fransız devi Paris Saint Germain, Lille kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

PSG, Lille'de forma giyen kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.

40 MİLYON EURO BEDEL

Fransız devi, uzun zamandır beklenen transferi resmen açıkladı. Lucas Chevalier 40 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Oyuncuyla da 5 yıllık bir mukavele yapıldı.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da genç eldivenle ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Chevalier, Paris Saint-Germain ile anlaşarak kariyerine Fransa'nın en üst düzey kulüplerinden birinde devam etme kararı aldı.

LILLE PERFORMANSI

Lille kariyerinde 127 karşılaşmada sahada yerini alan Fransız kaleci, 44 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde toplam 127 gol gördü.

DONNARUMMA MERAK KONUSU

Lucas Chevalier'in transferiyle, Gianluigi Donnarumma'nın da geleceği giderek belirsizleşiyor. Ülkemizden Galatasaray ile de adı anılan Donnarumma'nın PSG'den ayrılacağı iddia edildi.

