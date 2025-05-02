Paris Saint-Germain'de Dembele umudu!

Paris Saint-Germain, sakatlığı bulunan Ousmane Dembele'yi Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak yarı final rövanş maçına yetiştirmek istiyor.

Paris Saint-Germain'de Dembele umudu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:53

Paris Saint-Germain, bu sezon performansıyla dikkat çeken Ousmane Dembele'den gelecek iyi haberi bekliyor.

Fransız futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımının cumartesi günü Strasbourg ile oynayacağı lig maçını kaçıracak. PSG, Dembele'nin Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasına yetiştirmek istiyor.

PSG ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da karşı karşıya gelecek. PSG, Londra'da oynanan ilk maçı Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

PSG'de bu sezon 45 maçta süre bulan 27 yaşındaki Dembele, 33 gol attı ve 12 asist yaptı.


Etiketler: #Ousmane Dembele #sakatlık #paris saint-germain

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