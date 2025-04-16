Aston Villa'ya geri dönüş yetmedi: PSG, müthiş eşleşmede yarı finale yükseldi!

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale çıkan taraf oldu.

Aston Villa'ya geri dönüş yetmedi: PSG, müthiş eşleşmede yarı finale yükseldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:02

Fransa Ligue 1'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen PSG, Şampiyonlar Ligi yarı final bileti için Aston Villa ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

PSG, Aston Villa'ya 3-2 yenilse de ilk maçtaki 3-1'lik avantajıyla son 4 biletini aldı.

KALECİLER DAMGA VURDU

Fransız ekibin golleri 11'de Hakimi, 27'de Nuno Mendez'den geldi. Aston Villa ise bu gollere 34'te Tielemans, 55'te McGinn ve 57'de Konsa ile cevap verdi. 

PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.


Etiketler: #Aston Villa #paris saint-germain #uefa şampiyonlar ligi

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