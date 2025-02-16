Paris Saint-Germain'e üç puan için tek gol yetti!

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, Toulouse'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e üç puan için tek gol yetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:57

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Paris Saint-Germain, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Paris Saint-Germain, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada İspanyol yıldız Fabian Ruiz attı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan ve liderliğini sürdüren PSG, ligde 56 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Toulouse, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki Paris Saint-Germain, bu kez Lyon deplasmanına gidecek. Toulouse, Le Havre deplasmanına konuk olacak.


Etiketler: #psg #toulouse #Fransa Ligue 1

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