Parmağı kırılan hakem elinde bandajla maç yönetti
Bursa'da Süper Amatör Lig B Grubu’nda Osmaniyespor-Tütünspor maçını yönettiği sırada top çarpması sonucu parmağı kırılan orta hakem Gürkan Doğan’ın eli sargıya alındı. Doğan, yaklaşık 10 dakika maçı kolundaki sargıyla yönetti.
İnegöl’de oynanan Süper Amatör Lig B Gurubu’nda Osmaniyespor-Tütünspor maçının 86’ncı dakikasında bir oyuncu tarafından vurulan top, orta hakem Gürkan Doğan’ın sol eline isabet etti.
Topun çarpmasının ardından hakem Doğan, acı içinde yerde kaldı. Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı.
Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, maçta 4’üncü hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan 10 dakikasını eli sargılı şekilde yönetti.
Bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardan da moral tezahüratları yapılırken, maç Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
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