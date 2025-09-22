PARSAN futbol takımı şampiyon oldu

Sanayi çalışanları arasında dayanışmayı, birlik ve beraberliği amaçlayan futbol turnuvasına 17 takım 4 grupta mücadele etti. A,B,C ve D grubundaki maçlar da 1. ve 2. sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkarak A-C ve B-D çapraz eşleşme ile tek maç eleme sistemine göre finale kadar aynı şekilde mücadele etti.

D grubunda mücadele eden 2 takım rakiplerini eleyerek finalde tekrar karşılaştı. Grup aşamasında rakibine yenilen PARSAN bu kez turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Şükrü Erkan Ünal ve kalecisi Soner VAR ‘ın maçtaki üst düzey performansları sayesinde rövanş niteliğindeki maçı kazanarak 2. düzenlenen turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye’nin stratejik öneme sahip en büyük organize sanayi bölgelerinden Kocaeli Dilovası’nda bulunan Makina İhtisas OSB ‘nin tesislerinde düzenlenen turnuvanın büyük fiziksel mücadele ve çekişmeye sahne olan ve sanayi çalışanlarının aileleri, yakınları, mesai arkadaşlarından oluşan kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen turnuvanın maçlarını Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan Kocaeli bölgesi hakemleri yönetti.

Turnuva boyunca oynadığı tüm maçlarda fiziksel gücü ve büyük tribün desteği ile başarılı olan, kalıphane, dövme hane, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik dövme ve işleme fabrikası olan, % 100 Türk sermayeli PARSAN takımı final maçında da taraftarlarının büyük desteğini gördü.

Türk Bayrakları ve PARSAN bayraklarıyla süslenen büyük bir konvoy ile final maçına gelen PARSAN taraftarları final maçı boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Son derece centilmenlik ve sportmenlik içerisinde ve üst düzey rekabete sahne olan Dilovası Makina İhtisas OSB futbol turnuvasının geleneksel hale getirilerek sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü sanayi çalışanları arasında da yayılması planlanıyor.