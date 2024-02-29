Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 27. haftasında deplasmanda Partizan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:31
Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Stark Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Partizan ise 11. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Sırp ekibi ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 100-94 kazandı.

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 16. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 15 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 7'sini ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

AVRUPA'DA 828. MÜCADELE

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 828. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 827 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 580. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 579 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.


anadolu efes haberleri Partizan haberleri thy euroleague haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Derek Willis'ten Anadolu Efes'e kötü haber!

Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Derek Willis'ten Anadolu Efes'e kötü haber!
Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!

Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!
Anadolu Efes'ten üst üste ikinci galibiyet!

Anadolu Efes'ten üst üste ikinci galibiyet!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa devlerinin radarındaydı: Can Uzun milli takım kararını verdi!

Avrupa devlerinin radarındaydı: Can Uzun milli takım kararını verdi!
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
Yunus Akgün, Enes Ünal'ı FA Cup dışına itti!

Yunus Akgün, Enes Ünal'ı FA Cup dışına itti!
1 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

1 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?
SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?
Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı'

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı'
Günlük burç yorumları: 1 Mart 2024 Cuma Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Mart 2024 Cuma Koç burcu yorumu