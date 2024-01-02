Partizan - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:51
Partizan - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sırbistan ekibi Partizan, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

PARTİZAN - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.45'te başlayacak.

PARTİZAN - ASVEL  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Partizan, 17 maçta 9 galibiyetle 9. sırada bulunuyor. 

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor.


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