Partizan - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Partizan, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
Sırbistan ekibi Partizan, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.
PARTİZAN - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?
Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.45'te başlayacak.
PARTİZAN - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Partizan, 17 maçta 9 galibiyetle 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor.
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