Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in yedinci hafta maçında deplasmanda Partizan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 7. hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele, S Sport ekranlarından yayımlanacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.
Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.
Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.
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