Cumhuriyet Gazetesi Logo
Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

21.11.2025 09:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Belgrad Arena'da Partizan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi.

Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 11. RANDEVU

Fenerbahçe ile Partizan, Euroleague'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.

Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #euroleague #Partizan

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Hapoel'i mağlup etti!
Fenerbahçe Beko, Hapoel'i mağlup etti! Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 11. haftasında Almanya'da karşılaştığı Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Erokspor'u deplasmanda yendi
Fenerbahçe Beko, Erokspor'u deplasmanda yendi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Salonu'nda konuk olduğu Esenler Erokspor'u 94-80 mağlup ederek sezonun 7. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'dan Derya Yannier'e yeni sözleşme!
Fenerbahçe Beko'dan Derya Yannier'e yeni sözleşme! Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.