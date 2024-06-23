Patrik Schick'ten rakibimiz Çekya'ya kötü haber!
EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek Çekya'da golcü oyuncu Patrik Schick'in sakatlandığı kaydedildi.
Çekya Milli Takımı'na Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi.
Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.
TÜRKİYE MAÇINDA YOK
Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.
Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı.
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