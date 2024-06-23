Patrik Schick'ten rakibimiz Çekya'ya kötü haber!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 21:52

Güncelleme: 23.06.2024 - 21:52

Çekya Milli Takımı'na Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi.

Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE MAÇINDA YOK

Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.

Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı.