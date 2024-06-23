Patrik Schick'ten rakibimiz Çekya'ya kötü haber!

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek Çekya'da golcü oyuncu Patrik Schick'in sakatlandığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 21:52
Patrik Schick'ten rakibimiz Çekya'ya kötü haber!
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Çekya Milli Takımı'na Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi. 

Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE MAÇINDA YOK

Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.

Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı. 


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