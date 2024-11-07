Pau Cubarsi yüzüne darbe aldı: 10 dikiş atıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Kızılyıldız - Barcelona maçında yüzüne darbe alan Pau Cubarsi'ye 10 dikiş atıldı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.
YÜZÜNE 10 DİKİŞ ATILDI
Mücadelenin 65. dakikasında Spajic, Pau Cubarsi'nin yüzüne kramponlarıyla sert bir müdahelede bulundu.
Acı içinde yerde kalan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. 17 yaşındaki futbolcu 67. dakikada yerini Dominguez'e bıraktı.
Etiketler: #Pau Cubarsi #barcelona #dikiş
Spor Haberleri
- 2024 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi belli oldu
- Alperen'li Houston'dan San Antonio'ya 27 sayılık fark!
- Genç futbolcu yüzüne darbe aldı: 10 dikiş atıldı!
- Süper Lig ekibinde yol ayrımı!
- Brest Devler Ligi'nde fırtına gibi esiyor!
- Barcelona deplasmanda gol oldu yağdı!
- Feyenoord 10 kişi kaldı: Salzburg 3 puan ile tanıştı!
- Atletico Madrid, PSG'yi 90+3'te devirdi!
- Milli futbolcu Arsenal'ı yıktı!
- Deniz Gül kimdir? Deniz Gül kaç yaşında, nereli?
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Belediyelerden hastane adımı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- 'Bunu yapmayacaksanız çekin gidin'
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı