Pau Cubarsi yüzüne darbe aldı: 10 dikiş atıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Kızılyıldız - Barcelona maçında yüzüne darbe alan Pau Cubarsi'ye 10 dikiş atıldı.

Pau Cubarsi yüzüne darbe aldı: 10 dikiş atıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:24

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.

YÜZÜNE 10 DİKİŞ ATILDI

Mücadelenin 65. dakikasında Spajic, Pau Cubarsi'nin yüzüne kramponlarıyla sert bir müdahelede bulundu.

Acı içinde yerde kalan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. 17 yaşındaki futbolcu 67. dakikada yerini Dominguez'e bıraktı.


Etiketler: #Pau Cubarsi #barcelona #dikiş

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