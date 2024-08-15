Paul Pogba'nın ardından... Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta oynayan milli oyuncu Kenan Yıldız'ın yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:26
Paul Pogba'nın ardından... Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
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Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

10 NUMARA KENAN YILDIZ'IN

Serie A devinde, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan Paul Pogba'dan boşalacak 10 numaralı formayı, yeni sezonda Kenan Yıldız sırtına geçirecek.

32 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takımız ile EURO 2024'te boy gösteren Kenan Yıldız skor katkısı verememişti.  


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