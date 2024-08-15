Paul Pogba'nın ardından... Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:26

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:28

Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

10 NUMARA KENAN YILDIZ'IN

Serie A devinde, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan Paul Pogba'dan boşalacak 10 numaralı formayı, yeni sezonda Kenan Yıldız sırtına geçirecek.

32 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takımız ile EURO 2024'te boy gösteren Kenan Yıldız skor katkısı verememişti.