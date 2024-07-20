Teklifi reddetti: Juventus'a Kenan Yıldız şoku
Juventus'un, 19 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'a yeni sözleşmesinde maaşının 4 katını teklif ettiği ancak Kenan Yıldız'ın rakamı az bulduğu için teklifi reddettiği iddia edildi.
Nisan ayında Kenan Yıldız'ın menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Juventus'un genç yıldıza yeni sözleşme imzalatmak için biraz daha çabalaması gerekecek.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, yeni sözleşmede Kenan Yıldız'ın 300 bin Euro olan maaşının 4 katını teklif etti.
19 yaşındaki futbolcunun yıllık 1.2 milyon Euro kazanacağı bu sözleşmeyi kabul etmediği belirtildi.
Haberde Kenan Yıldız'ın daha iyi şartların sunulduğu bir sözleşme istediği belirtildi.
Kenan Yıldız'ın gelecekte takım için önemli bir figür olacağını düşünen Juventus'un bir sonraki hamlesi merak konusu.
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