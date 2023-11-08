Paul Scholes'tan Galatasaray açıklaması: 'Böyle bir takıma kaybetmemen gerekir'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:23

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:23

Paul Scholes, Manchester United'ın Kopenhag ile oynayacağı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Scholes yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın başı büyük dertte. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman söylerim, kendi evindeki maçları kazanıp, deplasmanda en kötü berabere kalırsan sıralamaya girersin. Galatasaray maçı büyük bir pişmanlık oldu. Kendi evinde böyle bir takıma kaybetmemen gerekir. United'ın oyun şekli, güveni düşüktü. Çok büyük sürpriz olmadı" dedi.

"BASKIYA DAYANMASI GEREKİYOR"

Kopenhag maçına da değinen, "Kopenhag maçı çok zor olacak. Avrupa'daki bu tür deplasman maçları zorlu geçiyor. Eğer düşmanca bir atmosfer oluştururlarsa MANU'nun zayıflığından endişelenmemiz gerekiyor. Bu baskı altında gerçekten parçalanabilirler" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZAYIF GÖRÜNDÜLER"

"United gruptan çıkabilir mi?" sorusuna Scholes, "Manchester United, bence bu gruptan çıkamayacak. Deplasman maçlarında çok zayıflar. Geçen sezon oynadıkları Sevilla maçını hatırlayın, çok zayıf göründüler. Dağıldılar. Bununla başa çıkamadılar. Ancak, Kopenhag deplasmanında kazanırlarsa gerçekten bir şansları olur. Kopenhag çok iyi takım olmasa da organizeler. MANU'nun büyük atmosferlere ayak uydurabilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.