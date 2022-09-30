Paul Scholes'tan Manchester United'ın transferlerine eleştiri!

30 Eylül 2022 Cuma, 07:13

Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, 'Kırmızı Şeytanlar'ın son yıllardaki istikrarsız performansıyla ilgili yorum yaptı.

Eski İngiliz futbolcu Scholes, United'ın son yıllardaki yanlış transferlerini eleştirerek, "Sancho ve Varane kabul edelim ki United için pek iyi transferler olmadı. Neden Real gibi bir kulüp Varane'ı bıraktı veya Sancho neden parasının karşılığını veremedi? Geçen sezon sahada tüm takımın alay ettiğini düşündük" değerlendirmesini yaptı.

SCHOLES: "TRANSFERİ BİLENLER YAPMIYOR

Scholes oyuncu performanslarının hocaların geleceğini de etkilediğini belirterek, "Solskjaer bunu denedi ve diğerleri de tabii ki. Bu transfer işi, bilenlerle birlikte yapılmıyor gibi geliyor" sözlerini kullandı.

Scholes Manchester United altyapısından yetişerek 17 yıl formasını giydi. İngliiz futbolcu 6 ay futbola ara verdikten sonra emekli olana kadar 1,5 yıl daha United forması giydi.