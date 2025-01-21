Paula Badosa Avustralya Açık'ta bir ilki başardı!
Alman tenisçi Alexander Zverev ve İspanyol raket Paula Badosa, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükselen isimler oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İspanyol Paula Badosa yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında çeyrek final maçları başladı.
İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin dünya 2 numarası Zverev, 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaştı.
Üç saat 28 dakika süren maçta rakibini 7-6, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, Avustralya Açık'ta üçüncü, kariyerinde ise 5. kez grand slam yarı finaline yükseldi.
Alexander Zverev
Zverev'in yarı finaldeki rakibi, Novak Djokovic (7)-Carlos Alcaraz (3) eşleşmesinin galibi olacak.
BADOSA'NIN KARİYERİNDEKİ İLK GRAND SLAM YARI FİNALİ
Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Paula Badosa, ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3) ile karşı karşıya geldi.
İspanyol tenisçi, 7-5 ve 6-4 biten setlerle 2-0 kazanarak kariyerinin ilk grand slam yarı finaline kaldı.
Badosa, yarı finalde Aryna Sabalenka (1)-Anastasia Pavlyuchenkova (27) karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.
Spor Haberleri
- İşte Twente'den Beşiktaş kararı: Sayı belli oldu!
- Türkiye Kupası'nda 2. haftanın programı belli oldu!
- İspanyol tenisçi kariyerinde bir ilki başardı!
- İşte Fenerbahçe'nin transfer teklifi!
- Ahmed Kutucu transferinde sona doğru!
- İki Süper Lig hakeminin klasmanı düşürüldü!
- UEFA'dan Fenerbahçe maçına İtalyan hakem!
- Milli yıldız NBA tarihine geçti!
- Benfica'nın konuğu Barcelona
- Borussia Dortmund, Bologna deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayak merkezinde yangın faciası
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- Faciada 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de orada!
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- Yargıdaki AKP gerçeğini açıkladı
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi!