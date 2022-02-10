Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporculara verilen çiçekler merak konusu oldu

10 Şubat 2022 Perşembe, 17:45

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın dikkat çekici özellikleri arasında madalya kazananlara sunulan buketler de yer alıyor.

Madalya sahiplerine bir demet çiçek yerine, Çin'in somut olmayan kültürel mirası olan ve geleneksel örgü tekniğiyle yapılmış benzersiz yün örme buketler veriliyor. Hiç solmayan yün buketlerin, olimpiyat ödüllü yarışmacıların ebediyen sürecek şanını temsil etmek için tasarlandığı kaydediliyor.

Yün iplikle örme tekniği, yaklaşık 100 yıl önce Çin'in kıyı kentlerinde ortaya çıktı. Çinli ustalar, balık ağlarının, bambu sepetlerin ve "Çin düğümü" gibi süslemelerin yapımında yaygın olarak kullanılan geleneksel düğümleme tekniğini yurt dışından gelen örgü tekniğiyle birleştirdi.

Çin stili örgü tekniği zamanla şekillendi ve Çin'de nesilden nesile aktarıldı.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları için gül, vadi zambağı, tatlı osmanthus ve zeytin gibi yedi çiçek türünden toplam 1251 buket yapıldı. Buketlerde 16 bin 731 el yapımı çiçek yer alıyor.

Yün buketler, nakliye ve muhafaza açısından zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra yeşil olimpiyat konseptini de yansıtıyor.