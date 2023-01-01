Pele'nin ölümündeki acı gerçek: 'O durumu bilmiyor'

01 Ocak 2023 Pazar, 10:48

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin annesinin, oğlunun ölümünden haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Pele'nin kız kardeşi Maria Lucia do Nascimento'nun Brezilya basınına verdiği röportaja göre, ünlü futbolcunun ölümü henüz 100 yaşındaki annesi Celeste'ye söylenmedi.

Kız kardeşi Maria yaptığı açıklamada, "Konuşuyoruz ama o durumu bilmiyor. O kendi dünyasında" dedi.

"NE SÖYLEDİĞİMİN FARKINDA DEĞİL"

Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan futbolcuya ailesinin taktığı çocukluk lakabı olan 'Dico'dan bahseden Maria, "Adını andığımda ve 'Onun için dua edeceğiz' dediğimde gözlerini açıyor ama ne söylediğimin farkında değil" ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü hayatını kaybeden Pele, üç günlük resmi yasın ardından salı günü kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Santos'un merkezindeki mezarlığa defnedilecek.