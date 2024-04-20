Penaltı kaçırdı, oyundan alındı: Can Uzun gözyaşlarını tutamadı
Nürnberg forması giyen Can Uzun, takımının 2-0 yenildiği maçta penaltı kaçırdı ve bir süre sonra oyundan alındı. Milli oyuncu saha kenarına gelirken gözyaşlarını tutamadı.
Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg, Paderborn'u ağırladı. Max-Morlock Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 2-0 galip ayrıldı.
Paderborn'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Adriano Grimaldi ve 61. dakikada Visar Musliu attı.
CAN UZUN AĞLADI
55. dakikada penaltı kaçıran Can Uzun, 68. dakikada oyundan alındı ve yerini Sebastian Andersson'a bıraktı. Oyundan çıkarken oldukça üzgün görünen genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre ağladı. Can'ı takım arkadaşları teselli etti.
Can Yılmaz Uzun oyundan alındıktan sonra göz yaşlarını tutamadı?? pic.twitter.com/tK8ye7hVbH— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 19, 2024
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