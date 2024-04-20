Penaltı kaçırdı, oyundan alındı: Can Uzun gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:11

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:11

Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg, Paderborn'u ağırladı. Max-Morlock Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 2-0 galip ayrıldı.

Paderborn'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Adriano Grimaldi ve 61. dakikada Visar Musliu attı.

CAN UZUN AĞLADI

55. dakikada penaltı kaçıran Can Uzun, 68. dakikada oyundan alındı ve yerini Sebastian Andersson'a bıraktı. Oyundan çıkarken oldukça üzgün görünen genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre ağladı. Can'ı takım arkadaşları teselli etti.