Milli takımı seçmişti: Nürnberg'den Can Uzun için transfer açıklaması!
Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekibi Nürnberg'de forma giyen Türk oyuncu Can Uzun, transferin gözde isimlerinden biri oldu. Alman ekibin sportif direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'un olası transferine ilişkin, "Elbette onu Nürnberg'de tutmak isteriz ancak ne yazık ki futbol dünyası farklı" ifadelerini kullandı.
Bundesliga 2'de hafta sonu oynanan maçta Nürnberg, Magdeburg deplasmanından galibiyetle döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Nürnberg'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Can Uzun kaydetti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'u takımda tutamayabileceklerini söyledi.
Hecking Sport1'e yaptığı açıklamasında, "Elbette onu Nürnberg'de tutmak isteriz ancak ne yazık ki futbol dünyası farklı. Onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz" dedi.
24 MAÇTA 19 GOLE KATKI
Nürnberg formasıyla bu sezon 24 maçta süre alan Can Uzun, 16 gol kaydetti.
Genç oyuncu bu maçlarda 3 asist yaptı.
Can Uzun, önceki hafta A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıklamıştı.
Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası!