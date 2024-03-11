Milli takımı seçmişti: Nürnberg'den Can Uzun için transfer açıklaması!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:43

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:43

Bundesliga 2'de hafta sonu oynanan maçta Nürnberg, Magdeburg deplasmanından galibiyetle döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Nürnberg'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Can Uzun kaydetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'u takımda tutamayabileceklerini söyledi.

Hecking Sport1'e yaptığı açıklamasında, "Elbette onu Nürnberg'de tutmak isteriz ancak ne yazık ki futbol dünyası farklı. Onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz" dedi.

24 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Nürnberg formasıyla bu sezon 24 maçta süre alan Can Uzun, 16 gol kaydetti.

Genç oyuncu bu maçlarda 3 asist yaptı.

Can Uzun, önceki hafta A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıklamıştı.

Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.