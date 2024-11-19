Penaltılar damga vurdu: İspanya 3 puanı üç golle aldı!
İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı İsviçre'yi 3-2 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya, Murat Yakın'ın ekibi İsviçre'yi 3-2 yendi.
Heliodoro Rodriguez Lopez Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi İspanya'nın gollerini 32. dakikada Yeremy Pino, 68. dakikada Bryan Gil ve 90+2'de penaltıdan Bryan Zaragoza kaydetti.
İSPANYA PENALTI KAÇIRDI
İspanya'da Pedri 32. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
İsviçre'nin gollerini ise 63. dakikada Joel Monteiro ve 85. dakikada penaltıdan Andi Zeqiri kaydetti.
İSPANYOL OYUNCULAR BİR İLKİ YAŞADI
İspanya'da Bryan Zaragoza ve Bryan Gil, kariyerlerinde ilk kez milli takımlarında resmi bir gol atmış oldular.
Bu sonuçla birlikte İspanya grubunu 16 puanla lider tamamlarken, İsviçre 2 puanda kalarak B Ligi'ne düştü.
Grupta oluşan puan durumu şu şekilde:
1- İSPANYA (16)
2- DANİMARKA (8)
3- SIRBİSTAN (6)
4- İSVİÇRE (2)
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