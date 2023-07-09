Pendikspor'dan Georgios Tzavellas hamlesi
Süper Lig'e yükselen Pendikspor, bir dönem Alanyaspor'da da forma giyen Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı" ifadeleri kullanıldı.
35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.
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