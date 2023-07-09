Pendikspor Josip Vukovic'i transfer etti

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 21:10
Pendikspor Josip Vukovic'i transfer etti
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, son olarak Hajduk Split forması giyen orta saha Josip Vukovic'i renklerine bağladı" denildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisi, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu.


Josip Vukovic Pendikspor transfer

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