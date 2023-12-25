Pendikspor ile Ankaragücü yenişemedi!
Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
MKE Ankaragücü, 18. dakikada Efkan Bekiroğlu ile öne geçti. Pendikspor bu gole 79. dakikada Alpaslan Öztürk ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 20, Pendikspor 14 puana yükseldi.
Süper Lig'de Ankaragücü bir sonraki maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Vehbi Koç
- Büyükşehirler için seçim anketi!
- Özel'den Erdoğan'a yanıt