Pendikspor ile Ankaragücü yenişemedi!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 22:09

Güncelleme: 25.12.2023 - 22:09

Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

MKE Ankaragücü, 18. dakikada Efkan Bekiroğlu ile öne geçti. Pendikspor bu gole 79. dakikada Alpaslan Öztürk ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 20, Pendikspor 14 puana yükseldi.

Süper Lig'de Ankaragücü bir sonraki maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.