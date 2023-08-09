Pendikspor, Oscar Romero'yu transfer etti!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, 31 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Romero'yu transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig yeni ekibi Pendikspor, Oscar Romero'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Boca Juniors forması giyen Paraguaylı on numara Oscar Romero'yu renklerine bağladı. Ailemize 'hoş geldin' Oscar Romero." ifadeleri kullanıldı.
31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl 19 maçta 2 gol 4 asist yaptı.
Oscar Romero, Paraguay Milli Takımı ile 58 maçta görev alırken 4 gol kaydetti.
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