Real Madrid, Manchester City, Braga... Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:15

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:15

Fenerbahçe, sezonun kritik haftalarına girilen bu dönemde taraftarına heyecan yaşatıyor.

İsmail Kartal ve öğrencileri için adeta maçlar 1-0 yenik duruma düşmeden başlamıyor. Son olarak Pendikspor önünde de Halil Akbunar'ın kafa golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 90 dakikanın sonunda sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, pes etmeyen bu görüntüsüyle şampiyonluğu ne kadar çok istediğini net bir şekilde kanıtladı.

REAL MADRID VE CITY'Yİ GEÇTİ

Sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar skor dezavantajı yaşadığı 8 maçın 6'sında galibiyete uzandı. Bu alanda Avrupa'nın en büyük ilk 10 liginde zirvede 7 zaferle İspanyol ekibi Girona yer alıyor.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe ise Manchester City, Real Madrid ve Braga ile birlikte ikinci sırada kendisine yer buldu. Kanarya, 6 galibiyetin 5'ini kendi taraftarı önünde aldı.

TEK YENİLGİ TRABZONSPOR'A

İsmail Kartal ve ekibi, yenik duruma düştüğü 8 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine toplamda 19 puan yazdırdı. Sadece Trabzonspor'a kaybetti. Fenerbahçe böylece Süper Lig'de mağlup konumdan en çok puan çıkaran takım oldu.

Antalyaspor 17 kez, Samsunspor ise 21 kez yenik duruma düştükten sora 14 puan kazanarak sarı-lacivertlileri takip etti. Kanarya'nın zirve yarışındaki rakibi lider Galatasaray ise geriye düştüğü 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, Hatayspor'a mağlup oldu.