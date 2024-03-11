Pendikspor maçının ardından tepki çekmişti: Fenerbahçe'den Mert Hakan paylaşımı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:45

Güncelleme: 11.03.2024 - 18:45

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün Pendikspor'u 4-1 yendiği maçta sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN ELEŞTİRİ

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Mert Hakan'ın gol sevinci sırasında yaptığı harekete tepki göstererek "Bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray ise bugün yaptığı açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini belirterek "Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın müsabaka hakemi Kadir Sağlam’a yönelik, 'Dikkatli ol buradan çıkamazsın!' tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem, doğrudan Türk futbolunun en üst merci olan Türkiye Futbol Federasyonu’nu, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?" sorusunu sormuştu.

FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPTI

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı lacivertlilerin paylaşımında Mert Hakan'ın fotoğrafının yanı sıra "Koy yüreğini" ifadeleri yer aldı.